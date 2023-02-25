Mehmet Metiner, İbrahim Kalın'ın o mesajına cevap verdi! "Bedeli ne olursa olsun bunu yapacağım" deyip duyurdu

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) ile ilgili merak edilen bir sorunun cevabını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, depremdeki gayretleri sebebiyle teşekkür ettiği STK’lar arasında DEMBİR-DER’in neden olmadığını Yeni Şafak'taki köşesinde izah eden Metiner, "Biz salt Allah rızası için milletimize yardım elimizi uzattık. O listede adımızın olup olmaması bizi çok ilgilendirmiyor. Niye olmadığı da hiç ilgilendirmiyor" dedi.

Metiner, şunları kaydetti:

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"Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) olarak kimseden aferin almak veya birilerinin gözüne girmek için bir şey yapıyor değiliz. Biz tanımına uygun bir sivil toplum hareketiyiz. Allah rızası dışında bir amaç gütmüyoruz. Tek derdimiz; ülkemiz ve milletimiz.

DEMBİR-DER ülkemiz ve milletimiz için gerekli olduğuna inandığımız o büyük misyonun sivil toplum katındaki temsilcilerinden biri. Dolayısıyla mahiyeti gereği bir yardım kuruluşu değil. Derneğimiz, yönetimindeki bir avuç inançlı ve yürekli insanın bağışlarıyla faaliyetlerine devam ediyor. Bir yardım derneği olmamamıza rağmen, üçüncü kişilerden bağış alan derneklerle hizmette yarışacak faaliyetlere imza attık. Şahsımın da, derneğimizin durduğu yer de bellidir. Lakin hiç kimsenin arka bahçesi değiliz. STK’ların ortak dava-amaç doğrultusunda birlikte hareket ettiklerinde bile kendi bağımsız iradelerini önemle ve özenle korumaları gerektiğine inananlardanız.

Tarifi imkânsız deprem felaketi karşısında sessiz ve seyirci kalmamız elbette mümkün olmazdı. O yüzden derneğimizle ASL inşaat firması kolları sıvadı. Derneğimizin öncülüğünde memleketim Adıyaman’da 700 kişilik modern bir çadır kent kuruldu. Ayrıca derneğimizin bizzat maddi olarak veya aracılık ederek yaptıklarına valilerimiz ve kaymakamlarımızın dışında milletimiz şahittir. Hep sahada olduk. Devletimizin ve milletimizin yanında yer aldık. Dernek yöneticisi arkadaşlarımız cansiparane çalıştılar ve dağ köylerimize varıncaya kadar depremzedelere türlü yardımlar ulaştırdılar. Hala alandayız ve gücümüz oranında derde derman olmaya çalışıyoruz.

Bütün bunları anlatmamın sebebi şu: CB Sözcüsü İbrahim Kalın’ın teşekkür ettiği STK’lar arasında DEMBİR-DER’in adını bulamayanlar arayıp sordular. Ne diyelim, ne diyebiliriz ki?

O listeyi belli ki masa başı bürokratlarından biri hazırlamış. İbrahim Kalın da önüne konan listeyi olduğu gibi yayınlamış.

Merak edip soranlara cevabımızdır: Ortada bir kasıt yok. İbrahim Kalın şimdiki görevinden öte öğrencilik döneminden tanıdığım değerli bir kardeşimizdir. Kendisine sunulan liste üzerinden teşekkür paylaşımı yapmasından daha güzel ne olabilir? Devlet adına takdir ve teşekkür, STK’lar için bir teşvik unsurudur sadece; bir paye değil.

Biz salt Allah rızası için milletimize yardım elimizi uzattık. O listede adımızın olup olması bizi çok ilgilendirmiyor. Niye olmadığı da hiç ilgilendirmiyor.

Bir aylık süre için düşündüğümüz o çadır kentimizi milletimiz ihtiyaç duyduğu sürece hizmete açık halde tutacağız DEMBİR-DER olarak inşallah. Maddi bedeli ne olursa olsun. Üstelik başka projeler ve eklentilerle daha huzurlu bir yaşam alanına dönüştüreceğimizi de bu vesileyle hatırlatmış olayım. Şimdilik odaklandığımız ve önemsediğimiz tek şey bu, vesselam."