Mehmet Metiner duyurdu! Eski Bakan, koronavirüse yakalandı
Eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, yeni tip koronavirüse yakalandı.
Eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci yazar Mehmet Metiner sosyal medya hesabından Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı ve eski AK Parti milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.
Metiner, yaptığı açıklamasında, "Koronavirüs hastalığı dolayısıyla hastanede yatan değerli büyüğümüz Abdulkadir Aksu’ya Allah’tan acil şifalar diliyorum. Seni az önce aradığımda sesin iyi geliyordu Abdulkadir abi. Çabucak iyileşmen için dua ediyoruz. Rabbim seni muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.