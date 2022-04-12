Mehmet Metiner CHP’de cumhurbaşkanı adayı olması gereken ismi açıkladı! Reis aday olmazsa oy veririm

AK Parti Eski Milletvekili Mehmet Metiner ile CHP'li Gürsel Tekin, katıldığı televizyon programında izleyenleri gülümseten anlara imza attı. Mehmet Metiner, "CHP'nin adayı Gürsel Tekin olmalı" derken, Gürsel Tekin ise, "Olursam oy verecek misin?" cevabını verdi. Metiner de, "Reis aday olmazsa oy veririm sana" ifadelerini kullandı.

Gürkan Hacır'ın sunduğu Tv100 ekranlarında sunmaya başladığı Taksim Meydanı programına, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin ve Diriliş Postası yazarı Murat Özer katıldı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu programa, Metiner ile Tekin arasındaki diyalog damga vurdu.

"Reis aday olmazsa oy veririm"

Metiner canlı yayında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Gürsel Tekin olması gerektiğini söyledi. CHP'li Tekin ise, 'oy verir misin?" diye sordu. Bu soruya Metiner, "Reis aday olmazsa bir oy da bizden olsun" diye yanıt verdi. Tekin ise, "Allah Razı olsun" dedi. Bu sırada diğer konukların da konuşmalar nedeniyle tebessüm ettikleri görüldü.