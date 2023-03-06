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Aktüel Mehmet Feyzi Efendi kabri başında anıldı
Aktüel

Mehmet Feyzi Efendi kabri başında anıldı

İslam alimi Mehmet Feyzi Efendi, ebediyete intikalinin 34. yılında kabri başında rahmetle yâd edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 18:07:00 -
Mehmet Feyzi Efendi kabri başında anıldı

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kastamonu Şubesi, Kastamonu Belediyesi ve Kutlu Bilgi Derneği tarafından düzenlenen anma programına Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, kent protokolü, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programında Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim okundu. Program, Mehmet Feyzi Efendi için dua edilmesinin ardından sona erdi.

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