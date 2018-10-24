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Mehmet fena patladı: Isınmadan oynatılıyoruz

Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sakatlanan ve 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Ekici, “Isınmadan oyuna alıyor. Söylüyoruz, dinlemiyor. Teknik heyeti uyarıyoruz hatasını düzelttirmiyorsunuz. Olan bize oluyor” diyerek isyan etti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:32
Mehmet fena patladı: Isınmadan oynatılıyoruz

Fenerbahçe'de sakatlıktan başı kurtulmayan Mehmet Ekici, Sivasspor maçında 17 dakikada oyun dışı kalırken, kulübede gözyaşlarına hakim olamamıştı. Sağ üst adalesinde yırtık olan ve yaklaşık1 ay sahalardan uzak kalacak oyuncu, teknik direktör Cocu ve teknik heyete sitem etti.

''ISINMADAN OYNATILIYORUZ''
Oyundan çıkarken bazı isimlere tepki gösterdiği gözlemlenen oyuncunun, "Isınmıyoruz. Isınmadan oyunatılıyoruz. Söylüyoruz, bizi dinlemiyor. Siz de (teknik heyet üyeleri) uyarıp bu hatasını düzelttirmiyorsunuz. Olan bize oluyor" sözleriyle hem Cocu'ya hem de yedek kulübesindeki antrenörlere tepki koyduğu bildirildi.

"AZ ISINIYORUZ BİR DE BEKLERKEN SOĞUYORUZ"
Ekıcı'nın dışında diğer yedek oyuncuların da az ısındıkları konusunda teknik heyetten şikayetçi oldukları ifade edildi. Oyuncuların, "Oyuna almadan 6-7 dakika önce ısınmaya yolluyor. Zaten az ısınıyoruz. Bir de oyuna girmeyi beklerken soğuyoruz. Sahaya hazır girmiyoruz" şeklinde konuştukları belirtildi. Mehmet'in gözyaşlarını tutamadığı, sakatlığının ardından teknik direktör Phillip Cocu'ya bu durumun iletildiği öğrenildi.

COCU HATASINI DÜZELTECEK
Hollandalı teknik adamın bu hatasını düzelteceği ifade edildi. Cocu, bundan sonraki maçlarda oyuncuları ısınmaya daha erken gönderecek. Böylece muhtemel sakatlıkların önüne geçilmiş olacak. Yeni uygulamaya Anderlecht maçıyla geçilecek.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 09:32
  1. Sivas
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