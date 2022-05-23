Mehmet Erdoğan kimdir? PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha sorumlusu Mehmet Erdoğan öldü mü?

MİT tarafından Süleymaniye kentinde içerisinde teröristlerin bulunduğu bir araç takibe alındı. Araç sivil yerleşim alanından uzaklaştıktan sonra SİHA ile vuruldu. Kullanılamaz hale gelen araçtaki 4 terörist ölü ele geçirildi. Öldürülen vatan hainleri arasında terör örgütü PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan'ın da yer aldığı öğrenildi.

Terörist Mehmet Erdoğan kimdir?

MİT, 2021 yılı itibarıyla PKK Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan'ı terörün kuluçka merkezi haline gelen Mahmur kampında, Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş bir sahte kimlikle yaşadığını belirledi. Bu tespitten sonra MİT, saha ajanlarından gelen bilgileri dikkatlice değerlendirerek "Ahmet Rubar" kod isimli Erdoğan'ıMusul'da bulunan Mahmur kampında, MİT elemanlarının da yer aldığı başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Etkisiz hale getirilen teröristin aynı zamanda, ülkemize yönelik PKK bünyesinde silahlı/bombalı eylemleri yöneten HPG Komuta Konseyi'nin yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği biliniyordu. Mehmet Erdoğan uzun yıllar PKK Medya Savunma Alanlarına bağlı Hakurk Eyalet Sorumlusu ve Avaşin Eyalet Sorumlusu olarak görev yaptı. Aynı zamanda Avaşin ve Hakurk'ta bulunduğu dönemde ülkemize yönelik çok sayıda terör eyleminin bizzat planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak sorumluluk üstlendi.

Vatan haini terörist Mehmet Erdoğan örgüte katıldığı 1990'lı yıllarda Ağrı Dağı ve İran/Makü-Dambat Grupları Sorumlusu olarak, 2000'li yıllarda da Serhat Eyalet Gücü Sorumlusu olarak çok sayıda terör eyleminin emrini verdi.

Terörist, 1990'lı yıllardan itibaren çok sayıda sivil ve askerin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını verdiği için "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" ve "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma" suçlarından aranıyordu.