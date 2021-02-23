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Gündem Mehmet Emin Ay'dan 'Emin Saraç Hoca' ilahisi
Gündem

Mehmet Emin Ay'dan 'Emin Saraç Hoca' ilahisi

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç Hoca için ilahi besteledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 09:00:00 - 2021-02-23 09:02:57

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, koronavirüse yakalanan ve geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında Hakk'a yürüyen Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç Hoca için bir ilahi besteledi.

Sosya medyada büyük ilgi gören ilahi dinleyenleri duygulandırırken, sevenleri hocaların hocasını rahmetle andı.

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Yorumlar

Ali AKAR

Rabbim Ehli Sünnet hocalarımızın sayısını çoğaltsın inşallah... Diline sağlık Mehmet Emin Ay hocam... Emin Saraç hocamıza Allah rahmet eylesin...
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fahrioğlu

maşallah iki Güzel adam
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