Mehmet Emin Ay'dan 'Emin Saraç Hoca' ilahisi
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç Hoca için ilahi besteledi.
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, koronavirüse yakalanan ve geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında Hakk'a yürüyen Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç Hoca için bir ilahi besteledi.
Sosya medyada büyük ilgi gören ilahi dinleyenleri duygulandırırken, sevenleri hocaların hocasını rahmetle andı.