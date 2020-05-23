Mehmet Demirkol'dan çarpıcı öneri: Süper Lig 16 takım olsun

Mehmet Demirkol, beIN Sports ekranlarında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi ve Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılma ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Demirkol’un açıklamaları şu şekilde:

“Ben bu ligin sahibi olsam isterim ki 16 takım olsun''

“Eğer lig bitecekse küme düşmenin kalkması diye bir şey olmaz. Niye oynuyorsunuz o zaman? 4 takım dışında herkesin tatile çıkması demek bu. Mantıklı değil. Oynanacaksa kurallara göre oynanır. Eğer küme düşme kalkacaksa bir sezonda, o sezon başında açıklanır.”

“24. haftada lig araya girmeden 2 hafta önce şampiyonluk adaylarından biriyle oynayan bir takım ondan puan almak için elinden gelen her şeyi yapacak, ondan puan alacak. Sonra küme düşmeyi kaldıracaksınız, lig yeniden başlayacak… O takımın yabancılarını sen bulamazsın ki. Oynamazlar bile. Genç takımla çıkacak diğer takıma, ciddi bir adaletsizlik olacak.”

“Küme düşme kalkarsa şampiyonluk da kalkar. Şampiyon da belirleyemeyiz. Doğru, adaletli olmaz. Yanlış. Hiç doğru bir durum değil bu. Oynamayın daha iyi o zaman. Kabul edileceğini zannetmiyorum.”

“Ben bu ligin sahibi olsam isterim ki 16 takım olsun. Hatta daha düşük olsun. Büyük takımlar ikişer defa oynayacağına, dörder defa oynasın. Mümkün olduğunca çok maç oynasınlar. Yüksek seviyede olsun.”

“Ligimizde yerli oyuncu ve yabancı kalitesi anlamında 21 takımı doldurabilecek kalitede oyuncu havuzumuz yok. Bugünkü oyuncu havuzuyla 21 takımlık üst düzey bir Süper Lig uygulanması mümkün değil.”

“Seyirci baskısının olmayacağı, kişisel mücadelenin muhtemelen daha az olacağı, topla oyunun daha fazla olacağı bir 8 haftada; genç, iyi sinyaller veren hakemlere daha kuvvetli maçlar verip, onları hazırlamak için iyi bir şans. Hakemler açısından olumlu şeyler çıkabilecek bir döneme giriyoruz.”