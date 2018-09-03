Mehmet Demirkol'dan ağır eleştiri! 'İzlerken inanamadım'

İşte Demirkol'un dikkat çeken ifadeleri...

BU TEDAVİ EDİLEBİLİR DEĞİL!

Ben Belhanda'nın yaptığının tedavi edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Kopuyor, gözü kararıyor. Ne yaptığının farkında ama bilinçli değil. Gözü kararıyor. Tembih edelim, düzelsin falan olmaz o. Bu tip oyuncuların oyunlarına bakacaksın. Ara sıra yapıyor da, bu riski almana değiyor mu?

MELO DE ÖYLEYDİ AMA...

Melo öyleydi mesela. Yapıyor. Galatasaraylı olmayanların tamamı nefret ediyor ama adamın bir taraftan da oyuna büyük katkısı var. Galatasaraylılar biliyorlar bunu. Hatta kahramanlaştırıyorlar. Ama Belhanda'da öyle bir şey yok ki...

G.SARAY'IN YILDIZI FATİH TERİM

Galatasaray’ın yıldızı şu anda Fatih Terim. Bu desteğin verilmesi de lazım. Başkanı da yöneticisi de alınmasın, yanlış anlamasın. Galatasaray’ın başkanı da teknik direktörü de yıldızı da sportif direktörü de Fatih Terim’dir.

MAICON'U İZLERKEN İNANAMADIM

Galatasaray savunmasındaki dört oyuncu ilk 45 dakika 3 top kapmış. Yani oyuncu başına 1 etmiyor. Maicon'u seyredeken gözlerime inanamadım. Acaba hasta falan mı dedim.

FATİH TERİM HESABINI SORAR

Galatasaray’da Maicon’un performansı kabul edilebilir gibi değil. Ateşi çok çıkmıştır ya da vertigosu falan vardır, oynayamıyordur. Öyle kabul. Fatih Terim de bu performansı kabul etmemiştir. Nwakaeme’nin vuruş anında çok rahat oluşuna dikkat çekmek lazım. Normal şartlarda Mariano’ya, “Sen git şu uzak yerlerde çalış” denilmediyse hoca bunun hesabını sorar. Bu başka bir durum yani.

COCU'YA GÜVENİYORSAN YAK BİR SENEYİ

Cocu, Comolli ve Ali Koç üçlüsü. Cocu'nun gözünün içine baktığında 'Tamam ben bu işi yapacağım'ı alıyorsan eğer yak yılı. Yak yılı ya... Büyük takımlar bir seneyi yakmaz da, Fenerbahçe'nin durumunda yapabilirsin. Ama Cocu 'Bana verilen sözler olmadı' falan varsa, o zaman hızlı değişim yapmak lazım. Devir sürat devri.

SLIMANI BU DEĞİL

Fenerbahçe o kadar kötü ki… Bu kadar kötü olamaz diyorsun. Bu takımdan bu kadar kötüsünün çıkması olamaz. Pek kabul edilebilir şey değil. Bana kızacaklar ama ilk 20 dakikayı beğendim. Bütün problemlere rağmen Slimani kendi standardında olsa Fenerbahçe 10 puan olabilirdi. Anormal kaçırıyor. Oynamaya başladığı andan itibaren acayip gol kaçırıyor. Hiç böylesini tahmin etmezdim. Slimani bu değil, daha fazlasını atmalı. Atacaktır.

HARUN'UN YEDİĞİ GOLDE...

Harun’un yediği gol büyük şanssızlık. İlk yarıda mükemmel oynadı. Fakat; o gol de kabul edilebilir değil. Oyuncunun oradan vurmasını kimse beklemez. Savunmacı topa vursun ister. Ama adam öyle bir vurur ki… Harun da Kayserispor’un golünde orta bekliyordu. Mehmet Topal’ın da kaç top kaybına bakmak gerek. Fenerbahçe orta sahası resetlenecektir. Topal’ın gireceğini düşünmüyorum. Stoper oynar belki. Bu pas yüzdesiyle olmaz. Reyes’i de bir maçta silip, yok etmek olmaz. Bekleyip göreceğiz. Kritik nokta şu; Cocu… Ali Koç-Comolli-Cocu üçlüsünde bu inanç varsa sorun yok. Eğer bu inancı görüyorsan yak bu yılı. Kredin var. O inancı görmek önemli. Olmuyorsa değişiklik yapmak lazım.

OĞUZHAN VE TOLGAY DIŞARIDA KALIR

Üç takım da orta sahasını oturtamadı. Beşiktaş için de aynı şeyden bahsetmek lazım. Hocayı da biraz çaresizliğe iten bu. Kulüp çalıştırmaktan yoruldu Şenol Güneş. Beşiktaş'ın orta sahası çok şeffaf. Medel ayakta kalmaya çalışıyor ama mesela dün atılabilirdi. Medel çok ekstra oynamak zorunda kalıyor. İdeali ne, Atiba-Oğuzhan-Sosa mı? O yapıyı kuramadı daha. Ljajic'ten sonra olur mu? Ben bu takımın gideceği yeri söyleyeyim. Atiba-Medel-Ljajic olur. Oğzuhan ve Tolgay dışarıda kalacak.

ÇEVRE KONTROLÜ İYİ OLMALI

Oğuzhan biraz kendisini geriye atınca kimse ona yaklaşamadı. Bursaspor orta sahası yerleşimini oturtamadı ve uzak kaldılar. Oğuzhan da yüzünü dönünce işi bitirdi. Tek bir oyunla Beşiktaş’ta oynayamazsın. 360 dereceyi çok iyi kontrol etmen ve hamle yapman lazım.

GOLDEKİ SORUN YAŞ PROBLEMİ

Beşiktaş’ın 10 numarası olacaksan çevre kontrolünü iyi yapman lazım. Beşiktaş’ın yediği golde Adriano tutukluk yaptı. Bazı şeyler yaşlılıktan olabiliyor. Adriano yetişemedi değil de tutukluk yaptı demek daha doğru olur. 80.dakika ve çok büyük çaba harcamışsın. Genç oyuncu o tutukluluğu yapmazsın. Orası kaos. Ne olduğu belli değil. Top kendi kendine gol olmaz, adamı tut der eski futbolcular. Sen bir adamı tutarsın başka bir adam gelir işi bitirir. Top ve adam kontrolünü birlikte yapman gerek. Adriano ve Pepe’nin durumu tamamen yaş sorunu. Oğuzhan’ın yaptığı ise büyük hata.

"CHEDJOU GALATASARAY'DA YAPSAYDI BÜYÜK SORUN OLURDU"

Büyük takımlar top kaybı yaparak savunma yapamaz. Topu kontrol ederek savunma yaparlar. Bursaspor da iyi organize olmuş bir takım değil. Chedjou şu pozisyonuyla Galatasaray’da oynamaz mı? Ama öyle şeyler yapıyor ki. Bunu Galatasaray’da yapsa büyük sorunlar olur.