Mehmet Demirkol: Fikret Orman, çok uzun süredir Şenol Güneş'i göndermek istiyor

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş tartışılıyor. Tecrübeli teknik adamla yolların ayrılacağı iddia edilirken, spor yorumcusu Mehmet Demirkol'dan da bu konuda iddialı bir değerlendirme geldi.



beIN Haber'de değerlendrimelerde bulunan Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın Şenol Güneş'i uzun süredir göndermek istediğini iddia etti. Şenol Güneş'in de Milli Takımı istediğini öne süren Demirkol şunları söyledi:

"Fikret Orman, çok uzun süredir Şenol Güneş'i göndermek istiyor. Şenol Güneş de Milli Takıma gitmek istiyor. Hiç kimse çıkıp bunu söylemiyor. Biz bunu söyleyince Beşiktaş'ı karıştırıyorlar diyorlar. Şenol Hoca sadece oyunun kendisiyle ilgilenmek istiyor."