Mehmet Demirkol: Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon çok ciddi...

Mehmet Demirkol, beIN MANŞET'te Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı mağlubiyeti yorumladı.

Mehmet Demirkol, "Tolgay Arslan, fiziksel olarak sahada var zannediyorsun ama yok. Savunmada İrfan Can'ı vermişsin Tolgay'a. Diyorsun ki 'Var orada', halbuki yok. Rakip için avantaj, senin için dezavantaj. Abartarak söylüyorum, Fenerbahçe 10 kişi oynasa daha iyiydi. Serdar Aziz, Serdar Aziz zaten. Tolgay'la birlikte takımı düzeltecek diye rakipten alınmış oyuncular bunlar. Volkan'ı da geri çağırdın maalesef. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon çok ciddi bir yenilemeye gitmesi gerekecek" dedi.