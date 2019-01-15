Mehmet Demirkol: Burak'ın üzerine Arda Turan da transfer edilirse Beşiktaş taraftarı...

Mehmet Demirkol, beIN MANŞET'te Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın takas yoluyla Beşiktaş'a transfer olma ihtimalini değerlendirdi.

Demirkol, "Arda Turan'ın futbol oynaması için bundan daha doğru bir ortam olamaz. Burak'ın üzerine Arda Turan da transfer edilirse Beşiktaş taraftarı sorun çıkarabilir. Başka bir durum olur. Dünyada olabilecek en iyi yerde. Arda kendi oyununu oynarsa kimse kesemez onu. Arda'yı oynatmak istemezsin ama oynatmak zorunda kalırsın çünkü yetenek öyledir. Arda Turan'ın vasat olma hakkı yok, %100'ü ile oynayacak" dedi.