Mehmet Demirkol Ali Koç'a seslendi: Fenerbahçe’yi küme düşüren başkan mı olmak istersin, yoksa...

beIN MANŞET programında Mehmet Demirkol, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un açıklamalarını yorumladı.

İşte Mehmet Demirkol'un o açıklamaları:

Demirkol "Fenerbahçe’yi küme düşüren başkan mı olmak istersin, yoksa Avrupa’ya götüremeyen başkan mı? Kriz döneminde Finansal Fair Play’e uymamak gibi riskli kararlar alınabilir. Ali Koç, sadece benim başıma gelmeyecek, herkes bununla karşılaşacak diyor. Daha uzun vadeli bir planla UEFA’ya gitmek lazım." dedi.