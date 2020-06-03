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Gündem

Mehmet Çilingiroğlu'ndan 'Muharrem İnce'li tepki

Pandemi sürecinin popüler doktoru Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, erken seçim isteyenlere sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 23:49:00 - 2020-06-03 23:52:44
Mehmet Çilingiroğlu'ndan 'Muharrem İnce'li tepki

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, erken seçim isteyenlere sert sözlerle yüklendi.

Sosyal medya hesabından CHP'li Muharrem İnce'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylediği 'çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş' sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan Çilingiroğlu, 'bu pandemi sürecinin ortasında erken seçim diye bağıranlarının amacının oy almak değil, vaka sayısını arttırmak olduğunu' söyledi.

Çilingiroğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Aferin. Ne mantıksız bir mantık. Geliyorsun yeniliyorsun, geliyorsun yine yeniliyorsun, sen başka bir şey yapmıyor musun Allah'ın aşkına ha? Bir işe yara lütfen."

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