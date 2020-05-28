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Mehmet Çelik kimdir? Mehmet Çelik hangi göreve atandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla onaylanan atamalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında açıklandı. Orman Genel Müdür Yardımcılığına Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik getirildi. Peki Mehmet Çelik kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:42:00 - 2020-05-28 09:42:47
Mehmet Çelik kimdir? Mehmet Çelik hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Selahattin Cerrah atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Zekeriya Şeker'in ataması yapılırken, Orman Genel Müdür Yardımcılığına Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ise Yasin Yaprak getirildi.

 

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