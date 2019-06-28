Mehmet Çakılcıoğlu kimdir? Mehmet Çakılcıoğlu Ekrem İmamoğlu atama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelir gelmez ilk atamaları gerçekleştirdi ve genel sekreter vekili ve başkan danışmanları atamasını yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu atandı. Peki Mehmet Çakılcıoğlu kimdir? Mehmet Çakılcıoğlu nereli? İşte Mehmet Çakılcıoğlu hayatı ve biyografisi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu'nun getirildiği açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) tarafından yapılan açıklamada Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Başkan Danışmanlığı'na da Yavuz Erkut ve Murat Ongun'un ataması yapıldı.

Mehmet Çakılcıoğlu kimdir?

Mehmet Çakılcıoğlu, 1961’de Çorlu’da doğdu. TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra 1987 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nü bitirdi. 1989 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nden Yüksek Kent Plancısı, 1996 yılında da yine aynı üniversiteden Dr. Kent Plancısı ünvanını aldı. 1989-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nda çalıştı. 2008-2012 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Birliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü olarak görev yaptı. 2008 yılından bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmakta ve 29 Nisan 2014 tarihinden bu yana Beylikdüzü Belediyesi‘nde Teknik Başkan Yardımcısı olarak çalışmakta. Çeşitli dergilerde yayınlanmış ve çeşitli kongre, seminer, panel, akademik toplantılarda sunulmuş çok sayıda bilimsel eseri bulunmakta. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye olan Mehmet Çakılcıoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.