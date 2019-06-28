0553 313 94 23

Mehmet Çakılcıoğlu kimdir? Mehmet Çakılcıoğlu Ekrem İmamoğlu atama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelir gelmez ilk atamaları gerçekleştirdi ve genel sekreter vekili ve başkan danışmanları atamasını yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu atandı. İBB’nin mevcut Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 7 yardımcısı ve hukuk müşaviri ile birlikte istifa ettiğini duyurmuştu. Peki Mehmet Çakılcıoğlu kimdir? Mehmet Çakılcıoğlu nereli? İşte Mehmet Çakılcıoğlu hayatı ve biyografisi.

28 Haziran 2019 Cuma 19:05
Mehmet Çakılcıoğlu kimdir? Mehmet Çakılcıoğlu Ekrem İmamoğlu atama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelir gelmez ilk atamaları gerçekleştirdi ve genel sekreter vekili ve başkan danışmanları atamasını yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu atandı. Peki Mehmet Çakılcıoğlu kimdir? Mehmet Çakılcıoğlu nereli? İşte Mehmet Çakılcıoğlu hayatı ve biyografisi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu'nun getirildiği açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) tarafından yapılan açıklamada Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Başkan Danışmanlığı'na da Yavuz Erkut ve Murat Ongun'un ataması yapıldı.

Mehmet Çakılcıoğlu kimdir?

Mehmet Çakılcıoğlu, 1961’de Çorlu’da doğdu. TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra 1987 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nü bitirdi. 1989 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nden Yüksek Kent Plancısı, 1996 yılında da yine aynı üniversiteden Dr. Kent Plancısı ünvanını aldı. 1989-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nda çalıştı. 2008-2012 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Birliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü olarak görev yaptı. 2008 yılından bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmakta ve 29 Nisan 2014 tarihinden bu yana Beylikdüzü Belediyesi‘nde Teknik Başkan Yardımcısı olarak çalışmakta. Çeşitli dergilerde yayınlanmış ve çeşitli kongre, seminer, panel, akademik toplantılarda sunulmuş çok sayıda bilimsel eseri bulunmakta. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye olan Mehmet Çakılcıoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 19:05
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. İstanbul
  4. Mehmet Çakılcıoğlu kimdir?
  5. Mehmet Çakılcıoğlu İBB Genel Sekreter vekili
  6. Mehmet Çakılcıoğlu ekrem imamoğlu atama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da
    1. TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da
    2. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    3. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    4. Çanakkale için sağanak uyarısı
    5. Trabzonspor borçlarını yapılandırdı
    6. Evin Demirhan'dan bronz madalya
    7. Şehit Piyade Er Kadir Yıldırım son..
    8. Türkiye Bankalar Birliği:"Kulüplerin..
    9. Karadeniz'deki gazeteciler Bayburt'ta..
    10. 70 yaşındaki kadın, tartıştığı kızına..
    11. Türkiye Bankalar Birliği:..
    12. Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den..
    13. "Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği"..
    14. Türkiye Bankalar Birliği:..
    15. Almanya kavrulmaya devam ediyor
    16. Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa..
    17. Japonya'da hükümet cüzzam hastalarının..
    18. Yavuz Erkut kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    19. Türkiye Bankalar Birliği:..
    20. Sancaktepe’de pompalı tüfekle..
    21. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya:..
    22. Mehmet Çakılcıoğlu kimdir? Mehmet..
    23. Güdül’ün Çağa köyüne bilgi köprüsü
    24. Ekrem İmamoğlu ilk atamalarını yaptı
    25. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    26. İsrail askerleri Gazze sınırında 21..
    27. Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul..
    28. Ortahisar Belediyesi, 61 öğrenciye 61..
    29. Bodrum’da asırlık kilimler görücüye..
    30. Sokakta uyuşturucu satışına 4 tutuklama
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor