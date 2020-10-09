Mehmet Bozdağ'dan Kuruluş Osman paylaşımı

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, Çarşamba günü ikinci sezonun ilk bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi.

Başrolünde Burak Özçivit'in rol aldığı ve kadrosuna yeni sezonda birçok ismi katan dizi; Tüm Kişiler'de %9,52 izlenme oranı ve %24,78 izlenme payı; AB Sosyal Statü'de %8,11 izlenme oranı ve %21,12 izlenme payı; 20+ABC1'de %10,03 izlenme oranı ve %23,92 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde rakiplerine fark atarak birinci oldu.

Büyük beğeni topladı

'Kuruluş Osman', heyecan yüklü savaş ve aksiyon sahneleriyle büyülerken sezonun ilk bölümünde tempo bir an olsun düşmedi. Yeni karakterleri, göz alıcı dekorları ve aksiyon sahnelerinin başarısıyla 'Kuruluş Osman' yeni sezonda seyirciyi çok farklı bir yapımın beklediğini ilk bölümüyle kanıtladı.

Kuruluş Osman senaristi Mehmet Bozdağ, 7 Ekim 2020 tarihindeki reytingler nedeniyle bir paylaşım yaparak 'Teşekkürler Türkiye' dedi.