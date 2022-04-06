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Gündem Mehmet Bekaroğlu’nu çok fena keklemişler! ‘AK Parti İstanbul’u ilçe yapacak!’
Gündem

Mehmet Bekaroğlu’nu çok fena keklemişler! ‘AK Parti İstanbul’u ilçe yapacak!’

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu “şaka mısın, karikatür müsün?” dedirten bir paylaşımda bulundu. Bekaroğlu, “Cumhur İttifakı, İBB Başkanlığını kaybetmeyi hazmedemiyor; İstanbul’u ilçe yapmaya karar vermişler, bu kesin haber.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 14:08:00 -
Mehmet Bekaroğlu’nu çok fena keklemişler! ‘AK Parti İstanbul’u ilçe yapacak!’

“Bir milletvekili bu tufaya nasıl gelir, nasıl inanır böyle bir saçmalığa?” yorumuna neden olacak iddia CHP’li Mehmet Bekaroğlu’ndan geldi. 

Bekaroğlu’ndan ‘pes’ dedirten iddia!

CHP’li Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan aynen şunları yazdı:

“İster inanın ister inanmayın; Ankara kulislerinde konuşulan bir konuyu paylaşmak zorundayım. Cumhur İttifakı, İBB Başkanlığını kaybetmeyi hazmedemiyor; İstanbul’u ilçe yapmaya karar vermişler, bu kesin haber. Kesin olmayan, Tekirdağ’a mı Kocaeli’ne mi bağlanacağıymış.”

 

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