Mehmet Bekaroğlu’nu çok fena keklemişler! ‘AK Parti İstanbul’u ilçe yapacak!’

“Bir milletvekili bu tufaya nasıl gelir, nasıl inanır böyle bir saçmalığa?” yorumuna neden olacak iddia CHP’li Mehmet Bekaroğlu’ndan geldi.

Bekaroğlu’ndan ‘pes’ dedirten iddia!

CHP’li Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan aynen şunları yazdı:

“İster inanın ister inanmayın; Ankara kulislerinde konuşulan bir konuyu paylaşmak zorundayım. Cumhur İttifakı, İBB Başkanlığını kaybetmeyi hazmedemiyor; İstanbul’u ilçe yapmaya karar vermişler, bu kesin haber. Kesin olmayan, Tekirdağ’a mı Kocaeli’ne mi bağlanacağıymış.”