Mehmet Barlas resmen çılgına döndü! Pişkinliğinizi yüzünüze vurmaya devam edeceğiz

Dünkü yazısından sonra, "deprem pişkinleri"nin alayının kendisine karşı saldırıya geçtiğini belirten Mehmet Barlas, "Eğer engel olmasaydınız Hatay'da çok büyük bir kentsel dönüşüm gerçekleştirilecekti. Depreme dayanıksız olan binaların hepsi yenilenecekti. İnsanlar çürük binaların altında kalmayacaktı. Asrın afetinde can kaybının bu kadar fazla olmasında en büyük sorumluluk sahibi sizsiniz" diyerek muhalif isimlere tepki gösterdi.

Barlas, "Deprem denilince kulağının üzerine yatan, hatta kentsel dönüşüm projelerine davalar açan İBB Başkanı İmamoğlu'na tek kelime söyleyemiyorsunuz. Ülkenin geleceği mevzubahis olduğunda hiçbir zaman sorumlu davranmadınız, her zaman sabote ettiniz. Bundan sonra da değişeceğinizi düşünmüyoruz" ifadelerini kullandığı Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Dünkü yazımda kentsel dönüşüme karşı çıkan siyasileri... İnsanları yıkılmak üzere olan binalarda yaşamaya mahkûm etmek için elinden geleni yapan sanatçıları... Halkı kışkırtan sol örgütleri... Kentsel dönüşüme engel olmak için verilen zorlama yargı kararlarını... Çürük evlerin yenilenmemesi için elinden geleni ardına koymayan ve deprem olunca da yaptıkları haberleri internetten silen medya kuruluşlarını tek tek deşifre etmiştim.

Bu yazıdan sonra "pişkinler"in hepsi topyekûn bana saldırıya geçmişler. Umurumda değil. Bu vesileyle tekrar ediyorum. Eğer engel olmasaydınız Hatay'da çok büyük bir kentsel dönüşüm gerçekleştirilecekti. Depreme dayanıksız olan binaların hepsi yenilenecekti. İnsanlar çürük binaların altında kalmayacaktı. Asrın afetinde can kaybının bu kadar fazla olmasında en büyük sorumluluk sahibi sizsiniz.

Şimdi de İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kentsel dönüşümü engellemeye çalışıyorsunuz. Hem de İstanbul'da yıkıcı bir depremin giderek yaklaştığını bile bile bu sorumsuzluğu yapıyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, beklenen İstanbul depremi için hiçbir şey yapmıyor.

Deprem denilince kulağının üzerine yatan, hatta kentsel dönüşüm projelerine davalar açan İBB Başkanı İmamoğlu'na tek kelime söyleyemiyorsunuz. Ülkenin geleceği mevzubahis olduğunda hiçbir zaman sorumlu davranmadınız, her zaman sabote ettiniz. Bundan sonra da değişeceğinizi düşünmüyoruz.

Gerçekler yüzünüze vurulduğu için bu kadar öfkeleniyorsunuz. İstediğiniz kadar saldırın, pişkinliğinizi yüzünüze vurmaya devam edeceğiz."