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Medya Mehmet Barlas, "Çok zor olacak" deyip açıkladı
Medya

Mehmet Barlas, "Çok zor olacak" deyip açıkladı

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremden herkesin ders alması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 14:35:00 -
Mehmet Barlas, "Çok zor olacak" deyip açıkladı

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremden herkesin ders alması gerektiğini belirtti. "Devletimizin tüm yaraları saracak güçte olduğunu biliyoruz. Ama 10 bin yıllık tarihi olan şehirlerin, içine sevdiklerimizi de alarak gözlerimizin önünde yıkılıp gitmesini unutmamız çok zor olacak. Kimbilir o enkaz yığınlarının altında ne hikâyeler, ne hatıralar kaldı" diyen Barlas, "Milletçe çok üzgünüz ama ayağa kalkacağız. Şimdi yaşadıklarımızdan ders alma ve yaraları sarma zamanı. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın" ifadelerini kullandı. 

 

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