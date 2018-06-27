Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verildi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdi27 Haziran 2018 Çarşamba 16:47
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan müebbet hapis cezası alan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdi.
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