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Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verildi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdi

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:47
Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verildi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan müebbet hapis cezası alan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 16:47
  1. İstanbul
  2. fetö
  3. mehmet altan

YORUM YAZ

  • OsmanOsman11 sa önce
    Harun kes lan, mevzu fetö olunca din kitap Allah kelam, hemen çözüldün, fetöcümüsün lan..
  • FurkanFurkan10 sa önce
    ahada ranza....
  • SinanSinan11 sa önce
    Müebbet alan bu hain nasıl tahliye ediliyor? FETÖ kokusu geliyor burnuma
  • kemalkemal5 sa önce
    tr de ki adalete bak.adam müebbet hapisle yargilaniyo.sonuc : tahliye.bide tazminat ödeydinizya la:-)
  • Yunus16Yunus1612 sa önce
    YA DALGA MI GEÇİYORSUNUZ, MÜEBBET LE YARGILA ŞAKA MI BU?? SALIN HEPSİNİ GİTSİN. YAZIKLAR OLSUN. ZATEN ÜST TABAKA FETÖ SİYASİ FETÖ PAÇAYI KAPTIRMADI. VURUN MEMURLARA.
  • harunharun12 sa önce
    Müebbet yiyor ama TAHLİYE ediliyor,YARAB YARABBİ LÜTFEN İSMİ AZAM HATRINA KURANI KERİM HATRINA HABİBİN MUHAMMED MUSTAFA SAV.HATRINA HAİNLERİN İSLAM DÜŞMANLARININ HAKKINDAN GEL YA HAYYU YA KAYYUM.Hain savcı hakimlerinde hakkından bir an önce gel ya KADİR MUKTEDİR
  • Bayb Bayb 8 sa önce
    CHP lilerin neden olduğu her zulme ortak olacaklar Allah’a nasıl hesap verecekler pkk nında şehit ettiği her askerimizinde kanları ellerine bulaşacak ,yazık çok yazık.
  • yazıYORUMyazıYORUM12 sa önce
    Ç....şşşşşşşşşşş
  • KemalKemal11 sa önce
    Hahahahahahahaha ülkeyi sattılar demektir.
  • Babasi terbiye etmemiskiBabasi terbiye etmemiski8 sa önce
    Anasi babasi terbiye etmemis. Dinini imanini diyanetini ogretmemis.. incil'i kur'an'dan once okumustur belki..
  • hüseyin hüseyin 8 sa önce
    nasıl- aklın başına geldimi?
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 6 sa önce
    Kim Karar Veriyor Bunların Tahliyesine. Türkiye de, ki Kanunlar Geçerli Değil mi?
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