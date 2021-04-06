Mehmet Ali Bulut canlı yayında tarih vererek açıkladı: Savaş çıkacak

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, TV100’de ekranlara gelen Kayıt Dışı programında çarpıcı ifadeler kullandı.

Mehmet Ali Bulut programda, değişen teknolojinin dünyaya nasıl yansıdığını söyledi.

İşte Bulut'un o açıklamaları:

İnsanları sadece insanlar izlemez. Karşıtlarınız sizi izliyor. Bir yığın varlık var etrafımızda. Şu an müthiş bir sahne var ortada. Peygamberimiz diyor ki, gün gelecek insanlar ayakkabısının bağıyla konuşacak. Kamçısının ucu ile taş ile iletişim kuracak. Bunlar olmadan kıyamet kopmayacak. Ben bilim adamı değilim. Benim bulduğum şu, dışladığımız din bize bunları haber vermiş. Ama biz okumayı bilmemişiz. Çekirgelerin, kuşların yönlendirilmesi bunların hepsi önümüzde. İlerideki dönemde cennet tasvirlerinin yeryüzünde yaşandığını göreceğiz.

Dünyanın hayatı uzatılabilir mi? Benim düşüncem uzatılabilir. Nuh tufanında Hz. Nuh’un Allah ile görüşmesinde uzatıldığı gibi uzatılabilir. Dünya milyarlarca yıllar yaşanılabilecek enerjiye sahiptir. Dünya 2038’de bir su savaşı ile karşılacak.