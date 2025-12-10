  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

‘Vatan Haini Köpekler’den Fatih Altaylı’ya ziyarete…: Erdoğan düşmanlığı Silivri’de buluşturdu

Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay

Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi

İBB’nin tek derdi İmamoğlu olunca devlet harekete geçti! İstanbul'un tüm sorunlarını 'Bizim Mahalle' çözecek

27 yıldır evine geri dönmek için yürüyor: Son bin 500 kilometre

İfadesinde bile kopya çekti! Ekrem'den Cem Uzan taktiği

İmamoğlu için 'Hırsızın partisi olmaz' demişti! İhracı istenen CHP milletvekili istifa etti: Siz kovamadan ben gidiyorum

İsrail'in skandal hamlesine Türkiye'den jet hızında tepki

Ömer Çelik: Sanal bahis ve kumar bir pandemi halini aldı! Bu sorunu çözeceğiz

İstanbul şampiyon İzmir ve Ankara ise zirveye yürüyor! Dünyanın en kötü trafiği listesine CHP belediyeciliği damgası
Biyografi Mehmet Akif Ersoy kimdir? Nereli, kaç yaşında, kariyerindeki başarılar...
Biyografi

Mehmet Akif Ersoy kimdir? Nereli, kaç yaşında, kariyerindeki başarılar...

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Mehmet Akif Ersoy kimdir? Nereli, kaç yaşında, kariyerindeki başarılar...

Mehmet Akif Ersoy, 8 Ocak 1985’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra 2009’da 6 News kanalında muhabir olarak mesleğe adım attı. Ardından TRT bünyesinde görev aldı ve 2010’da kurumun Addis Ababa Temsilciliği’ne atandı.

2011’de Libya, Yemen, Şam ve Erbil gibi kritik bölgelerde savaş muhabiri olarak sahada yer aldı. Aynı dönemde TRT TÜRK’ün Trablus ve Sana muhabirliklerini yürütürken, 2012’de Muammer Kaddafi’nin ölümünden önce yapılan son röportajı gerçekleştiren gazeteci olarak uluslararası medyada adından söz ettirdi.

2012 yılında TRT Kahire-Mısır Temsilcisi oldu. 2013 yılında TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı görevine getirildi. 2014 yılına gelindiğinde TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Bu süreci 2015 yılında "Zenga Zenga"adlı Muammer Kaddafi Belgeseli takip etti. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak atandı. 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu.

2017 yılında Habertürk ailesine katılan Ersoy, Manşet, Nedir Ne Değildir gibi programların moderatörlüğünün yanı sıra anahaber sunuculuğunu üstlendi. Bu süreçte Türkiye’nin sınır hattında, Afganistan, Libya ve Filistin gibi sıcak çatışmaların sürdüğü bölgelerde sahadan bildirmeye devam etti.

2022’de Show TV ana haber sunucusu Pınar Erbaş ile evlenen deneyimli televizyoncu ve haberci Mehmet Akif Ersoy’un "Tünel- Gazze'de Yaşamak" adlı bir de kitabı bulunuyor.

Ersoy, geçtiğimiz yıl Habertürk TV'nin Genel Yayın Yönetmenliğine atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy TMSF tarafından görevden alındı. 

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

Gündem

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

Habertürk’te deprem! Mehmet Akif Ersoy gözaltı sonrası koltuğunu kaybetti!
Habertürk’te deprem! Mehmet Akif Ersoy gözaltı sonrası koltuğunu kaybetti!

Gündem

Habertürk’te deprem! Mehmet Akif Ersoy gözaltı sonrası koltuğunu kaybetti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23