Mehmet Akif Ersoy kimdir? Nereli, kaç yaşında, kariyerindeki başarılar...

2011’de Libya, Yemen, Şam ve Erbil gibi kritik bölgelerde savaş muhabiri olarak sahada yer aldı. Aynı dönemde TRT TÜRK’ün Trablus ve Sana muhabirliklerini yürütürken, 2012’de Muammer Kaddafi’nin ölümünden önce yapılan son röportajı gerçekleştiren gazeteci olarak uluslararası medyada adından söz ettirdi.

2012 yılında TRT Kahire-Mısır Temsilcisi oldu. 2013 yılında TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı görevine getirildi. 2014 yılına gelindiğinde TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Bu süreci 2015 yılında "Zenga Zenga"adlı Muammer Kaddafi Belgeseli takip etti. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak atandı. 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu.

2017 yılında Habertürk ailesine katılan Ersoy, Manşet, Nedir Ne Değildir gibi programların moderatörlüğünün yanı sıra anahaber sunuculuğunu üstlendi. Bu süreçte Türkiye’nin sınır hattında, Afganistan, Libya ve Filistin gibi sıcak çatışmaların sürdüğü bölgelerde sahadan bildirmeye devam etti.

2022’de Show TV ana haber sunucusu Pınar Erbaş ile evlenen deneyimli televizyoncu ve haberci Mehmet Akif Ersoy’un "Tünel- Gazze'de Yaşamak" adlı bir de kitabı bulunuyor.

Ersoy, geçtiğimiz yıl Habertürk TV'nin Genel Yayın Yönetmenliğine atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy TMSF tarafından görevden alındı.