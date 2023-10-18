Mehmet Akif Ersoy İsrail terörünü anlattı! Canlı yayını izleyenin kanı dondu
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, hastaneyi bombalayarak sivilleri katleden İsrail terörünü Habertürk canlı yayında anlattı. Ersoy'u ifadeleri kan dondurdu.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Kana susayan İsrail terör örgütü sivil katliamına devam ediyor.
Terörist İsrail son olarak Filistin'de bir hastaneyi vurdu. Yüzlerce sivilin şehit olduğu kalleş saldırı sonrası bölgede bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy İsrail terörünü anlattı.
Habertürk canlı yayınında konuşan Ersoy'un ifadeleri adeta kan dondurdu. İşte Mehmet Akif Ersoy'un o sözleri:
İsrail, Filistinlilere önce ‘güneye gidin’ dedi, gidenleri yolda vurdu.
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Enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışan insanlar vuruldu.
Onlar hastaneye kaldırılırken ambulanslar vuruldu.
Hastaneye yetiştiler tedavi altına alındılar. Şimdi de hastaneler vuruluyor.
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