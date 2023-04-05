Meğerse natürel antidepresanmış! Meğer öyle şifalı ki: Böyle besinleri kullanan herkes faydasına şaşıracak!

BUNALIMA 10 KAT FAZLA EĞİLİMLİ

Bizim dışımızda hiçbir ilacın ya da yiyeceğin bir anda yaşamımızı yoluna koyma ya da bunalımdan kurtarma gibi bir iddiası olamaz elbette. Ancak antidepresan dediğimiz şey bir nevi mutluluk hormonu takviyeyi ve bunu yalnızca ilaçlarla karşılamak zorunda değiliz gerçeğinde. Pek çok besin bu mevzuda bize destekçi olabilecek eforda natürel birer antidepresan. Protein, kompleks karbonhidratlar, Omega-3 ve b9 vitaminlerini kapsayan gıdaları harcamayanların, harcayanlara mukayeseyle bunalıma 10 kat fazla eğilimli olduğu araştırmalarla ispatlandı. Kullanmak istemeyenlere antidepresan yerine geçebilecek, hali hazırda kullananlara ise dayanak olabilecek natürel antidepresanlar…

YEŞİLLİK

Yapraklı yeşil besinler bunalımın en büyük düşmanları! Magnezyum, B vitaminleri ve demir açısından oldukça zenginler. Yeşillikler beyne giden kan damarlarındaki dolaşımı dengeliyor, kan tazyikini geliştiriyor, şeker lüzumunu gideriyor ve demir emilimini basitleştiren C vitamini gibi gereksinimleri karşılıyor. Bu surattan size önerimiz bolca lahana, pazı, roka, ıspanak, marul, hindiba gibi yeşillikler tüketmeniz.

AVOKADO

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Avokado kapsadığı Omega-3, B vitamini, magnezyum ve folik asit ile beyni besleyen bir gıda. B vitamini grubunda yer alan folik asit anksiyeteyi ve stresi eksiltiyor, beynin sıhhatli çalışmasını, devingen kalmasını sağlıyor.

KİNOA

Protein kaynağı bu gıda asıl bir antidepresan. Bu ufak tohumlarda magnezyum, demir, B vitaminleri ve zorunlu öteki tüm aminoasitler bulunuyor. Glutensiz olduğu için kuskus gibi bir hayli değişik gıdaya seçenek olabilmesi de iyi özelliklerinden biri. Kinoanın içindeki mineraller doğrudan serotonin ve melatonin salınımını artırıyor.

KETEN TOHUMU

Keten tohumu, chia tohumundan daha fazla Omega-3 yağ asidi ve alfa-linolenik asit kapsıyor. Alfa-linolenik asit serotonin salınımını artırıyor ve böylece şahsın mutluluk, canlılık ve dinamiklik hissi de çoğalıyor. Tohumun kapsadığı yoğun lifler kan dolaşımını ve kandaki şeker oranını düzenliyor.

BROKOLİ

Brokoli, kapsadığı B6 vitamini, protein ve kalsiyum ile stres seviyenizi eksiltiyor, endorfin salgılanmasına, anksiyete ve uykusuzluğun eksilmesine destekçi oluyor, bedenin şeker isteğini eksiltiyor. Her gün bir tabak ya da en azından birkaç tane haşlanmış brokoli yemeye çalışın.

GLUTENSİZ BESİNLER

Ekmek, börek, makarna, kurabiye gibi buğdaydan elde edilen her şey gluten kapsıyor. Beyaz ekmeğin hasarlarının farkına vardıkça daha çok harcamaya çalıştığımız bütün buğday ekmeği, gluten açısından en zengin gıda. Ne var ki fazla harcandığında bedenimize yabancılaşan gluten proteini, özellikle bağırsaklarda enflamasyona neden oluyor. Başka Bir Deyişle bağırsak iletkenliği bozuluyor ve probiyotik, florayı yok ediyor. Bağırsak florasının yok olmasının ardından gelen gluten hassasiyeti ise gerginliğe, strese ve bunalıma yol açıyor. Yapılan araştırmalara göre glutensiz gıda kapsayan perhizler ağır psikolojik rahatsızlıklar yaşayanlarda dahi pozitif tesirler gösteriyor.

CEVİZ

Şekli dahi beyne benzeyen cevizi kumpaslı biçimde harcamanın bu uzva bir hayli yararını olduğunu öğreniyoruz. Ceviz beynin daha iyi çalışmasına destekçi olurken kolesterolü de dengeliyor. Magnezyum ve Omega-3 asidi açısından zengin olan bu eşsiz yiyecek aynı zamanda ruh halinin pozitif olmasını da destekliyor.

CHİA TOHUMU

Son birkaç senenin çok konuşulan besinlerinden chia tohumunun popülaritesi meğerse boş yere dokunulmuş. Chia tohumu asıl bir protein ambarı olduğundan serotonin seviyesini artırıyor. Serotonin de pek çok antidepresanın faktör maddesi. Hem bu özelliği hem de aminoasit, B vitaminleri ve demir açısından oldukça zengin oluşundan dolayı chia tohumu natürel antidepresanlar arasında sayılıyor.

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