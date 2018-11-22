THY- Euroleague
0553 313 94 23

Meğer kökler besin için mantarla yardımlaşıyormuş..

British Columbia Üniversitesi Biyoloji Profesörü ve Dekan Yardımcısı JOHN KLIRONOMOS, "Temel araştırma hedefim, karasal ekosistemlerde bitki ve mikrobiyal çeşitliliğin sebeplerini ve sonuçlarını anlamak" diyor. Bu sırada bulduğu olay akıllara durgunluk verici:

22 Kasım 2018 Perşembe 17:35
Meğer kökler besin için mantarla yardımlaşıyormuş..


Ağaçlar güneş enerjisini, havayı, suyu, topraktaki mineralleri kullanarak farklı tat ve renklerde, kusursuz ambalajlara sahip meyveler üretirler. Elleri kolları olmayan ağaçlar, bu üretimde köklerinin ihtiyaç duydukları malzemeleri temin ederken onlara yardım eden birileri vardır.

Ağaçların yapraklarındaki özel yapılı gözeneklerden, ağacın kendi besinini üretmesi için gerekli olan karbondioksit ve suyun bir kısmı temin edilir. Kökler ise adeta birer kimya mühendisi gibidir. Toprakta bulunan mineralleri inceler, analiz eder, ne olduğunu anlar, ondan sonra gerekli olanların gerektiği kadarını emer.

Kökler ihtiyaç duydukları nitrojen ve fosforu mantarların yardımıyla temin ederler. Bu mantarlar da, ağaçlardan fotosentez yoluyla temin ettikleri karbon bileşiklerini alır.

Ayrıca farklı ağaç türleri arasında da nitrojen yardımlaşması vardır. Bu yardımlaşmada da taşıyıcılar yine "mikorizal mantarlar"..

Bitkiler ve mantarlar arasındaki yardımlaşma ile ilgili çalışmalarıyla tanınan Dr. John Klironomos, “Bizim laboratuvarımız şunu göstermektedir ki: Bitkiler birbirleriyle rekabet etmiyorlar, birlikte yaşayabilmeleri için, mantarlar bitkilerin besinlerinin birinden diğerine verilmesine yardımcı oluyorlar" diyor.

Doğada canlılar arasındaki fedakarlık ve yardımlaşma evrim teorisinin temel iddialarını kökünden yıkıyor. Evrim teorisine göre hayat, çatışma, bireylerin ve türlerin birbirini acımasızca ezmeye çalıştığı bir rekabet ortamıdır. Oysa işte beyni, aklı, gözü, kulağı olmadığını sandığımız bitkiler birbirlerinin yardımına koşmaktalar.

“Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah rızıklandırır. O, işitendir, bilendir.” (Ankebut Suresi, 60)

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:35
  1. mantar
  2. doğada yardımlaşma
  3. British Columbia Üniversitesi Biyoloji Profesörü ve Dekan Yardımcısı JOHN KLIRONOMOS

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sri Lanka'da toplu mezardan 230 kişiye ait iskelet çıktı
    1. Sri Lanka'da toplu mezardan 230 kişiye..
    2. Akdeniz Cimnastik Birliğine Türk üye
    3. Canan Karatay'dan Erdoğan’ın 'sağlık'..
    4. Mehmetçik terör örgütü PKK'ya göz..
    5. Kosova ile Sırbistan arasında vergi..
    6. Evyeler, lavabolar onunla pırıl pırıl
    7. AK Parti Ordu belediye başkan adayı..
    8. Mustafa Cengiz'e ceza üstüne ceza!
    9. Nevralji olabilir
    10. Girişimcilikte Önce Kadın mobil..
    11. Ankara'da feci ölüm! Damdan dama..
    12. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
    13. Ayvalık'ta denizde maden aranması..
    14. "Paranoya" nedir?
    15. Mandalina ve portakal kabuklarını..
    16. Motorinde 13 kuruş indirim
    17. Şampiyon Habib Nurmagomedov kutsal..
    18. Meğer kökler besin için mantarla..
    19. İran'da kaçırılan askerlerle ilgili..
    20. Kemoterapiden bu meyve ile kurtulun!
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"