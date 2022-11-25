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Gündem MEE'nin iddiası: Türkiye Rusya ile operasyon için görüşüyor!
Gündem

MEE'nin iddiası: Türkiye Rusya ile operasyon için görüşüyor!

Londra merkezli Middle East Eye (MEE) haber internet sitesi, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyon için Türkiye'nin Rusya ile görüştüğünü iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 22:25:29 - 2022-11-25 22:25:29
MEE'nin iddiası: Türkiye Rusya ile operasyon için görüşüyor!

 Yeniakit.com.tr 

Londra merkezli Middle East Eye (MEE) haber internet sitesi, kaynak ismini gizli tuttuğu bir haberinde, Türk ve Rus yetkililerin Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde operasyon müzakereleri yürüttüğünü iddia etti.

Haberde, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, dün Rus mevkidaşı Sergei Şoygu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ankara'nın Türkiye'deki sivil yerleşimleri hedef alan saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini söylediği hatırlatıldı.

Bakan Akar, Şoygu ile görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör tehdidini ve terör koridorunu kalıcı olarak önlemenin ve terör örgütlerini etkisiz hale getirmenin birinci önceliğimiz olduğuna işaret ettik." ifadelerini kullanmıştı.

MEE'nin haberinde, bölgedeki ABD askerlerinin tehdit altında olduğu iddiasını reddeden Bakan Akar'ın ABD makamlarına verdiği cevapla ilgili şu ifadelerine de yer verildi:

Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının büyük önem arz ettiği bir kez daha vurgulanmıştır.

Kaynak: Timeturk

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