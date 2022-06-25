  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Medyaya "İl sayısı 100’e çıkarılacak" şeklinde yansımıştı! AK Partili isimden yeni açıklama!
Siyaset

Medyaya "İl sayısı 100’e çıkarılacak" şeklinde yansımıştı! AK Partili isimden yeni açıklama!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, “Bugün Ahlat’ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında ‘İl sayısı 100’e çıkarılacak’ şeklinde yanlış yansıtılmıştır” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 21:18:00 -
Medyaya "İl sayısı 100’e çıkarılacak" şeklinde yansımıştı! AK Partili isimden yeni açıklama!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Ahlat’ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında ‘İl sayısı 100’e çıkarılacak’ şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysa ki konuşmamda; 'Türkiye’nin şehir sayısının 100’e çıkarılması halinde Ahlat’ın bunların arasında yer alacağı' temennisidir” ifadelerini kullandı.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz

Bu muhabbet ara sıra olur. Rahmetli Demirel, 90larda ilçemize gelip söz sizi 100 numaralı ilçe yapacağım demişti. Aradan üç beş sene geçince bir heyet gönderip bu sözü hatırlatmak istemiş ilçe ileri gelenleri. Demirel: 99 numaralı il oldu mi ki sizi 100 numara yapalım deyip sepetlemiş bizimkileri. Bence gereksiz bir karar, önemli olan bürokratik engelleri kaldırarak bu teknoloji çağına uyum sağlamaktır. Resmi işlerini vatandaş bulunduğu şehirde yaptıktan sonra ne gerek var.

Yusuf

NE BICIM ADAMLAR. SOZLERININ ARKADASINDA DURAMAYAN DEVLET AHLAKI OLMADIGINI ANLADIGIMIZ SUREKLI SOYLEDIGINI YALANLAYANLARDAN BIKTIK
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23