Medyaradar Genel Yayın yönetmenine 10 ay hapis cezası

Ankaralı bir restoran markası, Medyaradar sitesi Genel Yayın Yönetmeni Denizhan Erkoç'un işyerine ismini vermesi nedeniyle şirketin marka hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

10 AY HAPİS CEZASI

Sabah'ta yer alan habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Denizhan Erkoç'un 'Marka Hakkını İhlal' suçundan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, tescilli marka olduğunu savunan Erkoç'a, tescilinin konaklama hizmetini kapsadığı, yiyecek içecek hizmetini kapsamadığı gerekçesiyle 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Kararın ardından Erkoç avukatları aracılığıyla karar itiraz etti. Dosyanın gönderildiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, itirazı reddetti. Erkoç hakkında verilen ceza kesinleşti.

ERKOÇ, TİAK VERİLERİNİ İZİNSİZ KULLANMAKTAN DA CEZA ALMIŞTI

Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) emsal niteliğinde kararı duyurmuştu. Buna göre reyting sonuçlarının usulsüz bir şekilde kullanan ve üçüncü kişilerle paylaşan medyaradar adlı internet sitesinin sahibi Denizhan Erkoç'a 6 aylık hapis cezası verilmişti. 1. Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi, sanığın iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 5 aya indirerek 3.000 lira para cezasına çevirdi. Bu emsal niteliğindeki kararla birlikte TİAK verilerinin paylaşımının suç olduğu hukuki zeminde de teyit edilerek kayıt altına alınmış oldu.