Medyadaki CIA ajanları ifşa mı oluyor? 'CIA'nın kulakları uzun'

Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz bugünkü ?'CIA'nın kulakları uzun' başlıklı köşe yazısında muhalif medyanın CIA ile imtahanını irdeledi. Tayiz, 'Aslı'yı ifşa ederek "herkes ayağını denk alsın, işine dönsün" demek istiyorlar' dedi. İşte o yazı:

Muhalif medya gerçekten enteresan; haberlerini "Henri Barkey şöyle dedi, böyle dedi" diye veriyorlar. Sanki Henri Barkey okurların sınıf arkadaşı! Herkesin yakından tanıdığı, kimliğini bildiği biri!

Henri Barkey kim?

Gölge CIA olarak bilinen Dış İlişkiler Konseyi (Council on Foreign Relation– CFR)'nde görevli bir isim. CIA'nın Ulusal İstihbarat Konseyi (National Intelligence Council)'nde başkan yardımcılığı yapmış, CIA Türkiye istasyon şefi Graham Fuller ile birlikte çalışmış. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Politika Planlama bölümünde Ortadoğu, Türkiye, Doğu Akdeniz ve istihbarat konularında görevli biri. PKK, FETÖ, DEAŞ ve Türkiye'deki 5. Kol hücre örgütlerle bağlantısı da hariç!

O halde muhalif medya Barkey'le ilgili haberlerinde olması gereken bilgileri neden gizleme gereği duyuyor?

Çünkü bu arkadaşların çoğu yıllardır Barkey ile hemhal olmuş durumda. Şimdi "CIA" laflarını karıştırıp ortamı bulandırmak istemiyorlar. Arada isminin başına "akademisyen" diyerek yırtmaya çalışıyorlar. Zira işin ucu bugüne kadar yaptıkları, yedikleri herzelere uzanıyor.

Asıl konumuza dönelim; Henri Barkey, gazeteci "dostu" Aslı Aydıntaşbaş'ı neden ifşa ettiğini FETÖ'nün parasıyla kurulan bir kanala bağlanarak açıklamaya çalışmış. Barkey, sözlerine "Aslı'nın ismini tek başıma kendim ifşa etmek istemedim" diye başlıyor. Yani "ben istemedim, çalıştığım kurum zorladı" mı demek istiyor, anlamadım. Neyse, Barkey gerekçesini şöyle anlatıyor. "Bu açıklamayı yapmamın sebebi çok basit.

Aslı 'ben orada değildim' demeye başladı. Ardından bana duyumlar gelmeye başladı, benim hakkımda ağır şeyler söylemeye başladı. Benim arkadaşımdı o, ona karşı hiçbir şey yapmak istemedim."

Görüldüğü üzere Barkey ABD'de ama kulakları burada. Kendisi hakkında kimin ne yazıp çizdiğini, konuştuğunu biliyor. Aslı Hanım'ın da kendisi hakkında ağır laflar ettiğini duyunca onu ifşa etme gereğini duyduğunu açıklıyor!

İstihbaratta şahsi davranış olmaz. "Ben istemedim tek başıma Aslı'yı ifşa etmeyi" demiş zaten. CIA'nın kulakları burada ve hâlâ "dostlarını" dinliyor. Aslı'yı ifşa ederek "herkes ayağını denk alsın, işine dönsün" demek istiyor.