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Gündem Medyada transfer atağı! En hareketli o kanal oldu
Gündem

Medyada transfer atağı! En hareketli o kanal oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-02 07:46:00 -
Medyada transfer atağı! En hareketli o kanal oldu

Medyada transfer atağı başladı. En hareketli transfer yapan kanal ise tv100 oldu.

tv100'de yeni yayın döneminde birçok yeni transfer olacak. Ocak ayında kanalda ayrıldıklarını açıklayan Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır, yeni dönemde de tv100 ekranlarında olacak. Bu iki ismin yanında Habertürk spikeri Kübra Par ve Serap Belet, HaberGlobal spikeri Başak Şengül de tv100 bünyesine katıldı.

Halk Tv'den ayrılacağı ve tv100 ile anlaştığı iddia edilen İsmail Küçükkaya ise iddiaları yalanlayarak Halk TV ile yola devam edeceğini açıkladı.

Ocak ayında tv100 Ana Haber Bülteni'ni sunan Ece Üner'in ise kanaldan ayrılmak istediği fakat kanal yönetiminin görüşmelerde Üner'i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Ayhan Şensoy'un ise Habertürk'ten ayrılarak Sözcü TV'de spor müdürü olacağı öğrenildi.


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