Medya dünyasının acı kaybı! Yeniakit.com.tr aracılığıyla böyle seslenmişti

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Kanal Urfa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı, İşadamı İbrahim Toru'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Koronavirüs sebebi ile 44 yaşında hayatını kaybeden Toru, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı Eyüp Peygamber Camii’nde kılınan Toru, Harran Kapı Aile Mezarlığı’nda defnedildi.

'Rahatsızlığını sosyal medyadan duyurmuştu'

Merhum Toru, 11 Eylül Cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid-19 testimiz maalesef pozitif çıktı. Tedavimizi hastanede geçireceğiz. Tüm dostlardan dua beklerim." ifadelerini kullanmıştı.

Tedavisine bir süre Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesinde devam edilen Toru, durumu ağırlaştıktan sonra Gaziantep'te özel bir hastaneye sevk edilmişti. Koronavirüs sebebi ile zatürre olan Toru, son birkaç gündür yoğun bakım ünitesinde uyutuluyordu. İbrahim Toru, 24 Eylül Perşembe günü Hak'ka yürüdü.

Kanal Urfa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, 11 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Ailesinin maddi imkansızlıkları sebebi ile küçük yaşta ayakkabı boyacılığı yaparak çalışma hayatına başlayan Toru, 44 yıllık hayatına örnek bir başarı hikayesi sığdırdı. Hayatına maddi imkansızlıklar içinde başlayan Toru, yüzlerce kişiye istihdam sağlayan bir işadamı oldu. Öte yandan kendi hayatından esinlenerek 'Geldiğim Yeri Biliyorum' adlı bir roman kaleme alan İbrahim Toru, Güneydoğu'da yaşamanın zorluklarını anlattığı ikinci kitabına ise 'Karanlık Sokak No:14' adını vermişti.

Çevresinde vatanseverliği ile tanınıyordu

Vefatından yaklaşık bir sene önce yeniakit.com.tr'ye konuşan İbrahim Toru, vatanseverliğini şu ifadelerle anlatmıştı:

"Kim bu memleketim için bir taş üstüne taş koyuyorsa o benim için çok değerlidir."

sosyal medya: 44 yaşında koronavirüse yenik düşen İbrahim Toru'nun vefatı basın camiasını yasa boğdu. Bundan bir yıl önce yeniakit.com.tr'ye konuşan Toru, vatanseverliğini böyle ifade etmişti: