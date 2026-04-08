Medvedev’den ateşkes yorumu: "Sağduyu kazandı, ucuz petrol devri kapandı"

Ateşkesin bölgedeki tansiyonu düşürmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Medvedev, bu sürecin enerji piyasalarındaki etkisinin kalıcı olacağını savundu. Jeopolitik gerilimlerin enerji dengelerini kökten sarstığını belirten Rus yetkili, “Artık ucuz petrol olmayacak” diyerek, enerji maliyetlerinin yüksek seyretmeye devam edeceği uyarısında bulundu.

Dünya nefes aldı: Uluslararası toplumdan destek

ABD Başkanı Donald Trump ve Tahran yönetimi arasındaki geçici ateşkes, uluslararası arenada geniş bir memnuniyetle karşılandı. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın deniz güvenliğine yeniden kavuşacak olması, küresel ticaret yolları üzerindeki endişeleri bir nebze olsun hafifletti.

Ateşkesi destekleyen ve ileri müzakere çağrısı yapan aktörler:

AB, Fransa, Almanya, Avustralya, Yeni Zelanda. Asya ve Körfez: Japonya, Güney Kore ve Suudi Arabistan.

"Kalıcı barış için ek çaba şart"

Uluslararası aktörler yaptıkları ortak açıklamalarda, sağlanan bu iki haftalık sürenin bir son değil, kapsamlı bir barış planı için başlangıç olması gerektiğini vurguladı. Sivillerin korunması ve uluslararası hukuka bağlılık çağrısı yapan taraflar, bu adımın kalıcı bir anlaşmaya dönüştürülmesi için diplomatik çabaların artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Rusya’nın bu hamleyi "sağduyu" olarak tanımlamasına rağmen, enerji kartı üzerinden yaptığı uyarılar, ateşkesin ekonomik bedelinin tüm dünya tarafından ödeneceği şeklinde yorumlandı.