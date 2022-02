Medovik pasta tarifi nasıl yapılır? Ballı Rus pastası (medovik) tarifi

Her bir katı ayrı ayrı pişirilen bu enfes pastanın yapımı biraz zaman ve sabır istiyor ancak ortaya çıkan lezzet tüm çabalara değiyor. Medovik pasta tarifi nasıl yapılır?

Ballı medovik pasta tarifi için malzemeler

Medovik pastası hamuru için;

3,5 su bardağı un

3 adet yumurta

100 gram tereyağı

1 çay bardağı şeker

3 yemek kaşığı bal

1,5 çay kaşığı karbonat

Kreması için;

600 ml süt kreması

6 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)

Ballı medovik pasta tarifi nasıl yapılır?

Medovik ya da bazılarının dediği gibi medovik pasta kreması nasıl hazırlanır?

Bu pastanın kreması çok kolay, sadece sıvı kremayı ve pudra şekerini iyice köpürünceye kadar mikserle güzelce çırpıyoruz. Koyulaşıp kabarınca kremanın üzerini streç film ile kapatıp iyice soğuması için buzdolabına kaldıralım. Medovik pasta hamuru hazırlamak için yumurtalar ve şekeri iyice çırpalım. Yumurtaları yeterince çırptığınız da pastanız da yumurta kokusunu almazsınız. Bu yüzden beyazlaşıp köpürünceye kadar çırpın. Bir tavada tereyağını eritelim. Çok fokurdamasına gerek yok, erimesi yeterli. Ardından balı ekleyip karıştıralım ve karbonatı ekleyelim. Ocağı kapatıp karıştıralım, üzerinde köpükler oluştuğunu göreceksiniz. Şimdi bu tereyağını çırptığımız yumurta ve şekere karıştırarak ilave edelim. Yavaş yavaş un ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Koyulaşınca elinizle yoğura bilirsiniz. Toplamda 3,5 su bardağı un ilave ederek hamuru hazırlayalım. Ele yapışan ve yumuşak kıvamlı bir hamur olacak, daha fazla un eklemenize gerek yok.

Bu sırada ısınması için fırını 180 derecede çalıştıralım. Hamuru unlanmış tezgaha alalım ve hızlıca rulo haline getirip toparlayalım. Bu ruloyu 8 parçaya keselim. Her parçayı merdane ile unlu zeminde açalım. Evinizde uygun bir tencere kapağı veya tabakla ölçebilirsiniz. Fırın tepsisine pişirme kağıdı sererek açtığımız hamuru tepsiye alalım. Fırın yeterince ısınmışsa, 2 tepsinin birden pişmesi 3-4 dk sürüyor. Kızarmasına fırsat vermeden, hafif pembeleşince fırından alalım. Çok fazla soğumadan daire şeklinde keselim. Ben kesmek için pasta tabağı kullandım. Tabağı ters yatırıp bıçakla kenarları keselim. Kenarlardan kalan parçaları da bir kasede biriktirelim. Bu şekilde 8 kat hamuru da pişirdikten sonra medovik pastanın son aşamasına geçebiliriz. Bir kat daire şeklinde kestiğimiz ince pasta kekimizden bir kat buzdolabında beklettiğimiz kremadan sürerek 8 katı tamamlayalım. Her kat arasına yaklaşık 3 yemek kaşığı dolu dolu krema kullanalım. Kalan krema ile de pastanın üzerini ve yanlarını güzelce kapatalım. Bir kenarda biriktirdiğiniz kek parçalarını robotta çekerek ufalayalım. Çok un gibi de olmasın, hafif iri parçalar kalabilir. Bunlarla pastanın her tarafını güzelce kaplayalım. Pastaya değmeyecek şekilde bir kapak kapatıp 1 gece buzdolabında dinlendirelim. Ertesi gün dilimleyerek servis edebilirsiniz.