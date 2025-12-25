  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Can Holding dosyasında flaş tahliye kararı! Tutuklu bulunan o isimler artık serbest!

Can Holding ve Ciner Grubu’na yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Can Holding soruşturmasında tutuklu bulunan Gökhan Şen ve Atilla Ciner serbest bırakıldığı öğrenildi.

Atilla Ciner kayyum atanmadan önce AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş'de görev yaparken Gökhan Şen de Ciner Glass A.Ş'nin CEO'suydu.

NE OLMUŞTU?

Şen ve Ciner İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı’nca 10 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. 12 isim, 1 Ekim'de sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti. Daha sonra hakimliğe sevk edilen Atilla Ciner ve Gökhan Şen, tutuklanmıştı.

Diğer şüpheliler Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmedilmişti.

Savcılık, dijital materyaller, HTS kayıtları ve şirket faaliyetlerine ilişkin incelemelerin sürdüğünü, soruşturmanın genişletilerek devam ettiğini açıklamıştı.

Süreçte çok sayıda şirkete kayyım atanmış, dosya daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilmişti. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanırken, Park Holding’i de içine alan soruşturmada yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

 

