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Medipol Başakşehir'e istatistiklerdeki üstünlük galibiyeti getirmedi

- Turuncu-lacivertli takım, bu sezon en fazla şut çektiği, en fazla isabetli şut çektiği ve en fazla isabetli orta yaptığı maçta Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı- Kaleye 34 şut çeken Medipol Başakşehir, bu sezon en fazla şutu çektiği maçı oynadı- Edin Visca 4'ü isabetli 12 şut çekti- Medipol Başakşehir, Kayseri deplasmanında 17 isabetli orta yaptı- Medipol Başakşehir ve Galatasaray, ligde 12 maçtır kaybetmiyor

18 Mart 2019 Pazartesi 12:54
Medipol Başakşehir'e istatistiklerdeki üstünlük galibiyeti getirmedi


İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, sezonun en etkili maçlarından birini oynamasına ve birçok istatistikte sezonun en iyi rakamlarına ulaşmasına karşın galibiyete uzanamadı.

Turuncu-lacivertli takım, bu sezon en fazla şut çektiği, en fazla isabetli şut çektiği ve en fazla isabetli orta yaptığı maçta puan kaybı yaşamaktan kurtulamadı.

Yaşadığı puan kaybıyla lider Medipol Başakşehir ile en yakın takipçisi Galatasaray arasında sezonun bitimine 8 hafta kala puan farkı 6'ya düştü.


- En fazla şut çektiği maç

Medipol Başakşehir, Kayseri deplasmanında bu sezon en fazla şut çektiği maçı oynadı.

Rakip kaleyi 34 kez yoklayan turuncu-lacivertliler, buna karşın beraberlik golünü ise uzatma dakikalarında penaltıdan Emmanuel Adebayor ile bulabildi.

Turuncu-lacivertli ekibin İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında 10 şutu kaleyi buldu. Bu sayı da teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımının bu sezon bir maçta en fazla kaleyi bulan şutu attığı karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Medipol Başakşehir'in, müsabakada Gökhan İnler ile bir şutu da üst direkten döndü.


- Edin Visca'dan 12 şut


Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca, İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde rakip kaleye 12 şut gönderdi.

Bu sezon Süper Lig'de 10 kez gol sevinci yaşayan Visca, bu mücadeledeki 12 şutunda ise gol atma başarısı gösteremedi.

Takımının en çok şut çeken ismi olan Bosna Hersekli oyuncunun, 4 şutu kaleyi buldu. Visca'nın 3'ü ceza alanından, biri de ceza sahası dışından olmak üzere kaleyi bulan bu 4 şutunda ise Kayseri ekibinin Rumen file bekçisi Silviu Lung, yaptığı kurtarışlarla gole izin vermedi.


- 17 isabetli orta golü getirmedi


Abdullah Avcı'nın ekibi, İstikbal Mobilya Kayserispor'a karşı bu sezon en fazla isabetli orta yaptığı maçı da oynadı.

Turuncu-lacivertli takım, 90 dakika boyunca 17 isabetli orta yaptı. Karşılaşma boyunca 37 orta girişiminde yakaladığı 17 isabetli orta rakamıyla Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın sahasında Antalyaspor ile oynadığı maçta ulaştığı "Bu sezonun en fazla isabetli orta yapan takımı" unvanına da ortak oldu.

İstanbul ekibinin 17 isabetli ortasının 7'si Edin Visca, 6'sı ise İrfan Can Kahveci'den geldi.

Beşiktaş, 17 isabetli ortasına karşın ligin ilk yarısında evinde oynadığı karşılaşmada Antalyaspor'a 3-2 mağlup olmuştu.

Abdullah Avcı'nın ekibi, Kayseri deplasmanında 15 kez de köşe atışı kullanırken, İstikbal Mobilya Kayserispor ise 1 defa korner kullandı.

Turuncu-lacivertli ekip, topa sahip olma oranında da rakibine büyük üstünlük kurdu. İstanbul temsilcisinin deplasmanda topa sahip olma oranı yüzde 79 oldu.


- Yenilmezlik serisinde Galatasaray ile başa baş mücadele


Kayseri deplasmanında aldığı beraberlikle Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de yenilmezlik serisi 12 maça yükseldi.

Turuncu-lacivertli ekibin en yakın takipçisi Galatasaray da Bursaspor'u deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Ligde son yenilgisini Süper Lig'in 14. haftasında sahasında 1 Aralık 2018'de Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybederek yaşayan turuncu-lacivertliler, o tarihten bu yana oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.

İstanbul ekibi, bu maçlarda 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Galatasaray da söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:54
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  3. Spor Toto Süper Lig
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