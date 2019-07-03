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Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:10
Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından yapılan topa sahip olma ve dar alan oyun çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Antrenmana izinli olan Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Joseph Attamah, Edin Visca ve Volkan Babacan'ın katılmadığı belirtildi. Arda Turan ve Alexandru Epureanu'nun ise takımdan ayrı koştuğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:10
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