Medipol Başakşehir'de puan kayıpları sürüyor - Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de konuk ettiği Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında bir yara daha aldı- Ligdeki galibiyet özlemi 3 maça çıkan turuncu-lacivertli takım 62 puanda kaldı- Medipol Başakşehir, son 5 maçında 10 puan kaybetti- İstanbul ekibi, bu sezon sahasındaki ikinci yenilgisini Göztepe'den aldı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-0 mağlup olan lider Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolunda önemli kayıp yaşadı. Ligdeki galibiyet özlemi 3 maça çıkan turuncu-lacivertli takım 62 puanda kaldı. Başakşehir, ligdeki son galibiyetini 27. haftada iç sahada Atiker Konyaspor karşısında elde etmişti. Medipol Başakşehir maç fazlasıyla Galatasaray'ın 3 puan önünde bulunuyor. Galatasaray, pazartesi günü Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenerse averajla liderlik koltuğuna yükselecek. Medipol Başakşehir, ligde 31. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

- Son 5 haftada 10 puan kayıp

Medipol Başakşehir, Göztepe mağlubiyetiyle birlikte ligde son 5 haftada 4. kez puan kaybetti. Abdullah Avcı'nın ekibi, son 5 haftada 1 kez kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplam 10 puan kaybı yaşadı. Turuncu-lacivertli takım, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalırken, deplasmanda Beşiktaş'a ve sahasında Göztepe'ye mağlup oldu. İstanbul ekibi bu süreçte yalnızca sahasında Atiker Konyaspor'u yenmeyi başardı.

- Sahasında ikinci yenilgi

Medipol Başakşehir bu sezon sahasındaki ikinci yenilgiyi Göztepe karşısında aldı. Bu sezon sahasında 14. haftada Demir Grup Sivasspor'a kaybeden Medipol Başakşehir, evindeki 15. maçında Göztepe karşısında 2. yenilgisiyle tanıştı.

- Göztepe 8 hafta sonra kazandı

Ligde kalma mücadelesi veren Göztepe, 8 haftalık galibiyet özlemine Medipol Başakşehir karşısında son verdi. Deplasmanda lider Medipol Başakşehir'i 2 golle geçen İzmir ekibi, puanını 30'a yükseltti ve maç fazlasıyla 15. sıraya çıktı. Göztepe gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.







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