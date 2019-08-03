Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Çarşamba günü sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı. Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde sürdürdü. Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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