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Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları

03 Ağustos 2019 Cumartesi 21:19
Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Çarşamba günü sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı.

İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde sürdürdü.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 21:19
  1. antrenman
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. Olympiakos
  5. UEFA Şampiyonlar Ligi

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