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Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

07 Aralık 2018 Cuma 14:41
Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, koordinasyon, 5'e 2, dar alanda oyun, şut ve sonlandırma çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Antrenmanda sakatlığı bulunan Alparslan Erdem'in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:41
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