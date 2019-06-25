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Medipol Başakşehir'de kombine kartlar satışa sunuldu

25 Haziran 2019 Salı 17:48
Medipol Başakşehir'de kombine kartlar satışa sunuldu


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonu kombine kartları satışa çıktı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, satışa sunulan kombine kartların fiyatlarının 300 ile 800 lira arasında değiştiği belirtildi.

Kombine kart satışlarında, geçen sezon turuncu-lacivertli takımın 10 ve üzeri maçına giden taraftarlar ile öğrencilere yüzde 50, 5-9 maçında tribünde yer alan taraftarlar ile kamu çalışanlarına ise yüzde 30 indirim yapılacağı aktarıldı.


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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:48
  1. Futbol
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  3. Medipol Başakşehir
  4. SÜPERLİG

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