Medipol Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor
Medipol Başakşehir, milli maçlar dolayısıyla liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.23 Mart 2019 Cumartesi 13:50
Medipol Başakşehir, milli maçlar dolayısıyla liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 30'ar dakikadan 2 devre çift kale maç yapıldı.
Çift kale maçta galip gelen takımda yer alan futbolcular sevinç yaşadı.
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