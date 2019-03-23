Medipol Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor Medipol Başakşehir, milli maçlar dolayısıyla liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Medipol Başakşehir, milli maçlar dolayısıyla liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 30'ar dakikadan 2 devre çift kale maç yapıldı. Çift kale maçta galip gelen takımda yer alan futbolcular sevinç yaşadı.

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