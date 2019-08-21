Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda oyuncuların, 5'e 2 pas ve taktik çalışmaları yaptıkları aktarıldı. Medipol Başakşehir, yarın sabah gerçekleştireceği idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.



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