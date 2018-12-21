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Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

21 Aralık 2018 Cuma 14:18
Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, pas çalışması ile sona erdiği belirtildi.

İstanbul temsilcisinde sakatlığı süren Alparslan Erdem'in, kondisyoner eşliğinde çalışmaya devam ettiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00'da Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 14:18
  1. Aytemiz Alanyaspor
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  3. Medipol Başakşehir
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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