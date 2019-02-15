0553 313 94 23

Medipol Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

15 Şubat 2019 Cuma 15:15
Medipol Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı.

Top kapma, pas ve sonlandırma çalışmalarıyla devam eden idman, geniş alan oynanlarıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:15
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki çalışma arkadaşını öldüren zanlı hakim karşısında
    1. İki çalışma arkadaşını öldüren zanlı..
    2. Togar: “Gönüller bir olunca engeller..
    3. Komedi... CHP’li vekil kendi partisini..
    4. DTSO’dan Tahran Fuarı’na ziyaret
    5. "Hakemlerin objektif olmalarını..
    6. Dozerli kaçak kazıya çifte tutuklama
    7. 1. Lig’in en golcü takımı Gazişehir..
    8. Modern pentatloncular Mısır’a gidiyor
    9. Eskişehir Balkan Göçmenleri’nden Kazım..
    10. Yol çalışmasında kaya mezarı bulundu
    11. AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan..
    12. Başkan Ataç ev ziyaretlerini sürdürüyor
    13. Şanlıurfa yarışında büyük ikramiye..
    14. Belediye Meclisi jet hızıyla çalıştı,..
    15. Başkan Ataç emlakçılar ile görüştü
    16. Yalçın Topçu: seçim öncesi uyardı: 31..
    17. Marmaris’te 26 yaşındaki genç evinde..
    18. Malatyaspor’da Aboubakar Kamara şoku
    19. İş yerine yapılan aramada ruhsatsız..
    20. "HDP terör örgütlerinden kendini..
    21. Vali Baruş’tan MÜSİAD’a ziyaret
    22. "Sınırımızın ötesindeki YPG, PKK..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin..
    24. Kırklareli'nde kar yağışı
    25. Ormana terk edilen köpeklere belediye..
    26. Bu müzede tarih ve kültürle birlikte..
    27. Çakır’dan ‘tanzim satış yeri’..
    28. Lice’de kar yağışı hayatı olumsuz..
    29. Şırnak'ta terör operasyonu: 11 gözaltı
    30. Afjet Afyonspor’un yeni başkanı Ali..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler