Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı



İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki çalışma teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.



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