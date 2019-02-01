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Medipol Başakşehir, Kerim Frei'yi Maccabi Haifa'ya kiraladı

01 Şubat 2019 Cuma 20:35
Medipol Başakşehir, Kerim Frei'yi Maccabi Haifa'ya kiraladı


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya kiralık olarak gönderdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübüne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 20:35
  1. Futbol
  2. Kerim Frei
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  4. Medipol Başakşehir
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPERLİG

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