Medipol Başakşehir kafilesi Atina'da





ATİNA (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçı için Yunanistan'a geldi.

Özel uçakla İstanbul'dan Atina Elefterios Venizelos Havalimanı'na gelen turuncu-lacivertli ekip, buradan otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Kafilede, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulübün üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de yer aldı.

Medipol Başakşehir, maçın oynanacağı Karaiskakis Stadı'nda bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmandan önce statta, teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

Olympiakos ile Medipol Başakşehir arasında yarın oynanacak mücadele 21.30'da başlayacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Yunan ekibi 1-0 kazanmıştı.





- Okan Buruk ve Chedjou için UEFA'dan yanıt bekleniyor





Medipol Başakşehir, Olympiakos ile İstanbul'da oynanan mücadelenin ardından soyunma odası koridorlarında İsrailli hakem Orel Grinfeld tarafından kırmızı kart gösterilen teknik direktör Okan Buruk ve Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou için UEFA'ya yaptığı itirazın sonucunu bekliyor.

Turuncu-lacivertli kulüp, bu mücadele sonrasında Buruk ve Chedjou'nun gördüğü kırmızı kartların haksız olduğu gerekçesiyle UEFA'ya itirazda bulunmuştu. UEFA'dan gelecek yanıta göre Okan Buruk'un ve Chedjou'nun durumu netlik kazanacak.





- Eksikler





İstanbul ekibinde, ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci ile sakatlığı nedeniyle Atina'ya getirilmeyen kaptan Mahmut Tekdemir yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli takımda orta sahada görev yapan Gökhan İnler de sakatlığı nedeniyle maç kafilesinde yer almadı.















