  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İHH'dan Asya ülkelerine ramazan yardımı

Oruç fidyesi ne zamana kadar verilir?

Hayat Eve Sığar uygulaması ile kod nasıl alınır? HES kodu ile nasıl seyahat edilecek?

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Sinemalar ne zaman açılacak?
için kalan
Spor

Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-22 21:33:16 -
Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir iki grup halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri sonrası, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, hücum ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip yarın sabah ve akşam iki ayrı grup olarak yapacağı idmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı