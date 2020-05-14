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Spor

Medipol Başakşehir hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-05-14 19:03:03 -
Medipol Başakşehir hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışmaları yaptı. İdman, pas ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın devam edecek.


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